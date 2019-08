Kellendonkprijs 2020 voor Wytske Versteeg

De Frans Kellendonkprijs 2020 is toegekend aan auteur Wytske Versteeg (36). Ze krijgt de prijs voor haar werk als romanschrijfster en essayiste, „waarin de menselijke conditie op vele manieren via de verbeelding wordt geëxploreerd”, aldus de jury. Aan de prijs is een geldbedrag van 5000 euro verbonden.

Versteeg heeft de romans De wezenlozen (2012), Boy (2013), Quarantaine (2015) en Grime (2017) op haar naam staan. Ze schrijft essays en recensies voor verschillende media, waaronder NRC, Vrij Nederland en Opzij.

De literaire prijs is genoemd naar schrijver Frans Kellendonk die in 1990 op 40-jarige leeftijd overleed. De onderscheiding wordt eens in de drie jaar toegekend voor literair Nederlands werk van een auteur jonger dan 40 jaar, dat „uitmunt door de intellectuele onafhankelijkheid en de oorspronkelijke visie op de maatschappelijke of existentiële problematiek”. De vorige keer werd de prijs uitgereikt aan Hanna Bervoets.