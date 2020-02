Keijzer toont koning aanpak leegstand in steden

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) heeft koning Willem-Alexander - in haar eigen woorden - donderdagmiddag ‘meegesleurd’ naar Beverwijk om hem te laten zien hoe daar het in het hele land spelende probleem van leegstand in de detailhandel met succes wordt aangepakt. „Beverwijk kan een voorbeeld zijn voor andere middelgrote steden”, aldus de bewindsvrouw.

„De detailhandel is van heel groot belang. Niet alleen voor de werkgelegenheid, er werken 850.000 mensen in, maar ook voor de leefbaarheid van onze steden. Daarom heb ik er voor gekozen om de koning hiervoor uit te nodigen”, vertelde Keijzer. Beverwijk is erin geslaagd de leegstand in het stadscentrum terug te brengen van 25 naar 10 procent, onder meer door winkels dichter bij elkaar te plaatsen en het centrum opnieuw in te richten. Dertig nieuwe winkels gingen open.

Keijzer gaat in gesprek met wethouders van andere gemeenten om hen aan te sporen een actieve rol te spelen bij het weer leefbaar maken of houden van de binnensteden. Dat was de les die in Beverwijk kon worden geleerd. De wethouder stelde zich actief op en werkte nauw samen met winkeliers en vastgoedbedrijven.