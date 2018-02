Kees van Dijk directeur Bond tegen vloeken

Kees van Dijk is begonnen als directeur van de Bond tegen vloeken in Veenendaal. Dat meldde de bond donderdag. Van Dijk volgt Wilfried Verboom op, die sinds november 2011 aan de Bond tegen vloeken verbonden was.

Van Dijk is werkzaam geweest bij de politie en in de financiële dienstverlening. De Bond tegen vloeken, die draait op giften, zegt behoefte te hebben aan een duurzaam financieel beleid en ziet Van Dijk als juiste man om dit te realiseren. Van Dijk is raadslid van de ChristenUnie in Wierden.