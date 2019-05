Keert rust rond Siriz weer na voorstel VBOK?

Een groot deel van de Tweede Kamer blijft argwanend tegenover Siriz, ook na het voorstel van de VBOK over het opheffen van de vereniging. Een rondgang door het Nederlands Dagblad laat zien dat het VBOK-bestuur niet alle leden overtuigt.

Nogal ergerniswekkend, is de reactie van VVD-Tweede Kamerlid Ockje Tellegen op het voorstel van de VBOK. Vooral de manier waarop het bestuur ermee naar buiten trad, zit haar hoog. „Dat komt echt op mij over als: Ha, de subsidie is binnen. Nu kunnen we ontvouwen wat onze toekomstplannen zijn”, laat het Kamerlid weten. „Die timing ergert mij.”

Tellegen benadrukt dat een organisatie als de VBOK wat de VVD betreft zeker bestaansrecht heeft. „Siriz ook, maar als je overheidssubsidie vraagt en krijgt, moet een aantal zaken wel glashelder zijn. Zoals bijvoorbeeld dat je vrouwen te allen tijde objectieve informatie geeft, zonder gekleurde of vooringenomen taal te gebruiken. Dat standpunt dragen wij heel rechtlijnig en zuiver uit.”

Het voorstel vraagt volgens haar om een nieuw debat met staatssecretaris Blokhuis van VWS. „Los van de vraag of de leden het zullen steunen. Want hoe landt het gedachtengoed van de VBOK straks binnen Siriz als je die organisatie daar een op een naar binnen schuift? Wat is je signatuur als het gros van jouw donateurs bestaat uit oud-VBOK-leden? Het kan niet anders of op de een of andere manier moet dat straks toch van invloed zijn.”

Tellegen wil nog niet zeggen of de VVD overweegt de voorstanders van het beëindigen van de Siriz-subsidie na het meireces aan een Kamermeerderheid te helpen. „Die vraag kan ik nu nog niet beantwoorden.”

Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid namens D66, zegt op Twitter dat ze Siriz zal houden aan de eis dat de hulporganisatie het kunnen afbreken van een zwangerschap in ieder keuzehulpgesprek moet bespreken als een van de opties. „Wij zullen daar kritisch op letten”, voegt ze eraan toe. Dijkstra zegt verder dat Siriz als gevolg van de door de Tweede Kamer vastgestelde subsidie-eisen geen anti-abortuslobby mag voeren en moet zorgen voor evenwichtige voorlichting.

GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld zegt dat de bezwaren van haar partij tegen de overheidssteun aan Siriz alleen nog maar groter zijn geworden „nu er een fusie aanstaande is.” Dat de VBOK met ingang van komend jaar echt zal ophouden te bestaan, noemt ze „een hypothetische situatie.”

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop ziet in dergelijke felle reacties het bewijs dat veel partijen in de Tweede Kamer niet zullen rusten totdat Siriz de laatste cent subsidie is kwijtgeraakt. „Het verbaast mij enorm hoe in sommige reacties al meteen de inmiddels welbekende stelllingen over Siriz weer worden betrokken. Siriz is misleidend, Siriz zaait verwarring, enzovoorts. Het lijkt erop alsof men in de manier waarop het VBOK-bestuur zijn plannen heeft aangekondigd iets heeft gezocht én gevonden om de lastercampagne tegen Siriz opnieuw voeding te geven. Ik schrik van dat wantrouwen. Voor mij was de boodschap namelijk heel duidelijk: het bestuur wil de vereniging opheffen en gaat nu met dat voorstel naar de leden toe”, aldus Bisschop.

Een rondgang door het Nederlands Dagblad laat zien dat nogal wat oudgedienden gemengde gevoelens overhouden aan het voorstel van het VBOK-bestuur. Zo zegt oud-voorzitter prof. Douma te vrezen voor de vrijgevigheid van de donateurs als de VBOK zal verdwijnen. „Maar als tegenstemmen betekent dat Siriz op de fles gaat, zal ik voor stemmen. Met pijn in mijn hart”, zegt hij in de krant.

CMF-voorzitter Paul Lieverse bereidt een alternatief voor met als strekking dat de VBOK zich niet opheft, maar zich losmaakt van Siriz en zelfstandig verder gaat. Onduidelijk is nog op hoeveel draagvlak zijn inzet kan rekenen. Over oud-VBOK-voorzitter Ad de Boer valt in het ND te lezen dat hij positief staat voorgesorteerd om het bestuursvoornemen te ondersteunen.