Keerpunt in aanvragen gas

Netbeheerder Stedin krijgt voor het eerst meer aanvragen binnen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas dan met. Sinds 1 juli is de verplichting om huizen aan te sluiten op aardgas vervallen.

Stedin is verantwoordelijk voor het netwerk in onder meer de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Daar wordt sinds juli in 56 procent van alle nieuwbouwprojecten geen aardgasaansluiting meer gevraagd. Vorig jaar was dat nog 36 procent. De overheid wil dat alle woningen in 2050 aardgasvrij zijn. Stedin zegt daarnaartoe te werken door met overheden en projectontwikkelaars in gesprek te gaan. De netwerkbeheerder vindt dat zij geen huizen meer met aardgas moeten opleveren.

Ook al hoeven nieuwe huizen geen aardgasaansluiting meer te hebben, toch worden er nog duizenden woningen gebouwd met zo’n aansluiting. „Het is niet uit te leggen dat er miljoenen geïnvesteerd worden om bestaande woningen van het gas af te krijgen, terwijl er tegelijkertijd nog woningen met een gasaansluiting worden bijgebouwd”, aldus David Peters van Stedin.

Nieuwbouwprojecten waar voor 1 juli 2018 een omgevingsvergunning voor is aangevraagd, mogen nog wel met aardgas worden verwarmd. Die vergunningen zijn onbeperkt geldig. Het is onduidelijk hoeveel huizen er nog gebouwd mogen worden met gas.

De plaatsen die het meest aardgasvrij bouwen in het werkgebied van Stedin zijn Spijkenisse met 100 procent, gevolgd door Wijk bij Duurstede (97 procent) en Rotterdam (93). Ook Renswoude (85), Capelle aan den IJssel (79) en Dordrecht (76) scoren hoog.

Industriële grootverbruikers lijken inmiddels gewoon op gas te blijven produceren. Nee, reageert een Stedinwoordvoerder. „Minister Wiebes heeft grootverbruikers per brief gemaand over te stappen op alternatieven. De industrie is hiermee bezig.”

Rage tegen gas

Volgens critici is Nederland bevangen door een rage tegen aardgas, terwijl veel andere landen juist overstappen van steenkool op gas. Nederland, het grootste doorvoerland van gas ter wereld, zou hypocriet zijn.

Volgens Stedin is er geen sprake van een antigasrage. De woordvoerder wijst erop dat het kabinet de opdracht heeft de uitstoot van CO2 omlaag te brengen. Nederland staat in de top 3 van landen met de grootste CO2-uitstoot ter wereld.

Nederland bouwt de komende jaren tienduizenden woningen per jaar. De „grootste bouwopgave sinds de jaren zestig”, zou volgens Stedin daarom een goede gelegenheid zijn om een grote stap naar gasloosheid te zetten.