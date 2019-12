Katwijkse Anja Schaap niet door misdrijf omgekomen

De 33-jarige Katwijkse Anja Schaap, die in mei verdween en wier lichaam na weken ten noorden van de Waddeneilanden werd gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. De politie wil niet zeggen hoe de vrouw dan wel is gestorven.

De vrouw werd sinds 29 mei vermist, nadat ze was vertrokken uit een café in haar woonplaats. Uit bewakingsbeelden bleek dat ze daarna nog urenlang door Katwijk heeft gedoold.

Wekenlang werden diverse zoektochten op touw gezet. Zo is gezocht in het water langs de Melkweg in Katwijk, waar een paar dagen na haar verdwijning haar tas werd teruggevonden.