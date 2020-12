Katwijker strandjutter brengt zeeleven in kaart

Veel jongeren schijnen zich te vervelen in deze tijd van beperkende maatregelen. Zo niet de 18-jarige strandjutter en eerstejaarsbiologiestudent Arie Twigt uit Katwijk. Al zes jaar speurt hij het Katwijkse strand af voor bijzondere aanspoelsels.

Wat is er zoal op het strand te vinden?

„Dat wisselt sterk. Soms spoelt er veel wier aan, met daartussen allerlei leuke dingen. Nu ligt het vol met mosdiertjes en poliepen. Ik vind ook veel fossiele stukken hout uit oude veenlagen, waar soms boormossels in zitten. En heel veel andere schelpensoorten, ook fossiele die al lang uitgestorven zijn. Af en toe vind ik ook een stuk van een watermossel. In de Romeinse tijd was dit namelijk nog land en stroomde hier de Oude Rijn.”

Doe je ook echt bijzondere vondsten?

„Zeker. In februari spoelde een drijfzaad uit het Amazonegebied aan. Dat is zo’n drie jaar onderweg geweest. Onlangs vond ik een tand van een witte haai, de grootste haai ter wereld, die vroeger ook in de Noordzee voorkwam. Aan de voet van de duinen ontdekte ik ooit een voetbeen van een mammoet, loodzwaar. En gisteren vond ik een rugwervel van een klein hert, ook uit de ijstijd. Minder oud, maar niet minder bijzonder, was vorig jaar een wervel van de uitgestorven reuzenalk, een zeevogel.”

Is het te voorspellen wanneer zoiets gebeurt?

„Dagenlang zware zuidwesterstorm woelt veel zeeleven los van de bodem, waardoor het strand bezaaid kan liggen met zeesterren en van alles. Maar het is al jaren geleden dat het zo zwaar heeft gestormd. Bij stevige oostenwind brengt de onderstroom wel kleine dingetjes op het strand, maar verder weet je het nooit. Afgelopen maand was er weinig te vinden, tot gisteren. Toen vond ik een eikapsel van een gevlekte rog, behoorlijk zeldzaam.”

Wat doe je met je ontdekkingen?

„Meenemen naar huis en dan proberen achter de naam te komen. Soms lukt dat met de hulp van boeken, artikelen en vergelijking met eerdere vondsten. Soms moet ik iets opsturen naar een specialist, bijvoorbeeld die botten. Als ik iets bijzonders vind, meld ik dat op de site waarneming.nl en bij Stichting Anemoon. Bij echt bijzondere aanspoelsels, zoals die reuzenalk-nekwervel, schrijf ik er een artikel over in een vaktijdschrift.”

Leuke hobby, maar is het ook nuttig?

„Inmiddels heb ik genoeg kennis opgebouwd om waarnemingen te beoordelen op waarneming.nl en help ik mensen met determinaties. Verder werk ik samen met honderd andere vrijwilligers aan een onderzoek waarbij we wekelijks een stuk strand inventariseren. Andere jutters rapen afval op en samen geven we voorlichting; wij vertellen over wat er in zee leeft en zij over hoe dat bedreigd wordt.”

In de schijnwerpers, rubriek met opmerkelijk regionaal nieuws