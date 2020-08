Katwijk roept strandgangers op om weg te blijven

Katwijk roept strandgangers op om donderdag niet meer naar de Zuid-Hollandse gemeente te komen. „Het wordt te druk”, aldus de gemeente op Twitter. Ook in Bloemendaal en Zandvoort is het al erg druk. De gemeente Bloemendaal waarschuwt dat de parkeerterreinen vol zijn en dat het op de stations en in de treinen erg druk is. „Afstand houden is lastig”, twittert de gemeente.

De gemeente Noordwijk laat via Twitter weten dat alle gemeentelijke parkeerplaatsen vol zijn en verzoekt strandgangers op de fiets te komen en de strandopgangen vrij te houden.

Bij twee zwemplassen op de Veluwe was donderdagmorgen al het maximum aantal bezoekers bereikt. Zowel recreatiegebied Zeumeren bij Voorthuizen als de Zandenplas bij Nunspeet is gesloten, meldt beheerder Leisurelands. Zwemgebied De Zwarte Dennen bij Staphorst is niet meer per auto bereikbaar. De gemeente stelt voor de komende warme dagen een parkeerverbod in op de toegangswegen naar het gebied.

De boulevards in Vlissingen gaan vanaf vrijdag ’s middags en ’s avonds weer op slot voor gemotoriseerd verkeer, inclusief scooters en brommers, aldus de veiligheidsregio Zeeland. Vlissingen verwacht veel toeristen op de boulevards. Voetgangers en fietsers kunnen onvoldoende afstand van elkaar houden als er ook gemotoriseerd verkeer over de kustwegen mag rijden.