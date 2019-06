Katwijk hoopt op tips over vermiste vrouw

De vermissing van Anja Schaap heeft grote impact op de Katwijker gemeenschap, zegt burgemeester C. L. Visser. „Je ziet enorme verbondenheid in de samenleving.” Deze dinsdagavond laat de politie in het televisieprogramma Opsporing Verzocht bewakingsbeelden van Schaap zien uit de nacht dat ze verdween.

Die nacht, dat was op 29 mei. Rond 1.00 uur verliet ze café In den Blauwen Bock. Om 3.45 legden camera’s vast dat ze op de Kanaaldijk liep. Dat was het laatste.

Twintig dagen is de 33-jarige vrouw al weg. Spoorloos. Er is gezocht in en rond het water langs de Melkweg, omdat daar haar handtas was gevonden. Maar inwoners gingen ook zelf op pad om te zoeken. „Op de fiets; met de scooter. Anderen hebben in heel Nederland posters gebracht die de familie en de kerk hebben gemaakt.” In de hoop op een bericht, een spoor.

In de hervormde Ontmoetingskerk in Katwijk aan den Rijn, waartoe de familie behoort, is een gebedsdienst belegd. Er is voor Anja en haar verwanten gebeden. Het zal in de andere kerken niet anders zijn geweest, denkt de burgemeester. „Het geloof is belangrijk bij ons in Katwijk. De familie vindt deze steun heel mooi. Ze vertrouwt op God, dat Hij helpt.”

Visser is ruim twee jaar burgervader van de Katwijkers. „Ik zie hier een enorm sterke sociale structuur. In het vissersdorp van vroeger bleven er soms mannen op zee. De rest van het dorp zorgde dan voor de weduwe en de kinderen. Zo’n vrouw kon dan een winkeltje beginnen en de buurt haalde er de boodschappen. Zo hielp men elkaar. En dat leeft hier nog; mensen staan om elkaar heen als er erge dingen gebeuren. Ook vanuit de kerk.”

De burgemeester is bij Anja’s familie op bezoek geweest. „Bij de zussen, de nichten, een neef. Ik heb onze steun uitgesproken en een luisterend oor geboden. We weten niets, helaas. Ik bel de familie regelmatig en ik houd ook contact met de politie.”

Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de raadselachtige verdwijning. In de hoop op tips, een aanwijzing, een spoor.