Katholieke kerken moeten meten en tellen voor vieringen

Katholieke kerken moeten gaan „meten en tellen” hoeveel parochianen er na 1 juli in de kerk passen. In grote kerken is wellicht ruimte voor meer dan honderd mensen, maar in kleine kerken is dat aantal waarschijnlijk kleiner omdat de coronaregel van 1,5 meter afstand houden blijft gelden. Meten en tellen geldt ook voor vieringen in de buitenlucht. Dat hebben de bisschoppen donderdag aan de parochies laten weten.

Samenzang tijdens de mis zal voorlopig ook nog niet mogelijk zijn. Wel mogen de kerkkoren weer zingen, aangezien het kabinet per 1 juli zangkoren onder voorwaarden weer laat oefenen en optreden.

Het blijft ook nodig dat kerkgangers vooraf een plekje reserveren. Zij zullen gevraagd worden naar gezondheidsklachten en moeten zich aan allerlei hygiënemaatregelen houden. Sinds 14 juni kunnen de parochianen weer ter communie gaan tijdens de mis, maar de pastor staat achter een kuchscherm. Voor het ontvangen van de hostie moeten mensen hun handen desinfecteren. Kerkgangers mogen de hostie ook op een meegebracht doekje of schaaltje laten leggen. De wijwaterbakjes blijven nog leeg en de biechtstoelen zijn gesloten.

Parochies die een processie willen houden moeten daarvoor toestemming vragen bij hun eigen veiligheidsregio. De regels voor samenkomsten zijn niet overal hetzelfde. Bedevaarten zijn wel weer mogelijk nu de beperkingen voor busvervoer vervallen, maar de deelnemers moeten in de bus wel een mondkapje dragen.