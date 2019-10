Kastelein tipte politie over verwarde klant

De uitbater van de plaatselijke kroeg in Ruinerwold heeft de politie gebeld in de zaak van de zes mensen die daar uit een boerderij zijn gehaald. Dat deed Chris Westerbeek nadat een van de zes mensen zijn café een paar keer had bezocht. Hij kreeg een „niet pluis-gevoel” bij die bezoeken en belde de politie.

De man zag er onverzorgd uit, had een vies baardje en lang vies haar, aldus Westerbeek, en liep in „jarentachtigkleding”. Hij zag de man anderhalve week geleden voor het eerst. „Hij bestelde vijf biertjes, dronk die zelf op”, zei Westerbeek. Daarna vertelde de vreemdeling dat hij lopend uit Meppel kwam.

Nadat Westerbeek de politie had gebeld, zijn de agenten nog komen kijken waar de bezoeker naar toe liep, maar die was toen als uit het gezichtsveld. belde de politie. Afgelopen zondag zat hij weer op het terras van het café van Westerbeek. „Ik ben toen een praatje gaan maken. Dat was moeilijk, want de man leek wereldvreemd”, zei Westerbeek.

De bezoeker keek steeds naar de grond, maar vertelde de kastelein wel dat hij sinds kort ‘s nachts weg kon. Hij vertelde weinig over zijn thuis, zei Westerbeek. „En wat hij vertelde, klopte niet bij zijn leeftijd. Hij klonk kinderlijk. Hij vertelde dat hij al negen jaar niet buiten kwam en al die tijd niet bij een kapper was geweest”, aldus de kroegbaas. De man zou nog hebben verteld dat hij in een boerderij aan de Buitenhuizerweg woonde en nooit een school bezocht.

Westerbeek kreeg de indruk dat de man verward was en vroeg of hij hulp wilde. Die wilde de bezoeker wel, waarop de uitbater opnieuw de politie belde. De agenten vingen de bezoeker niet bij het café op, maar een eindje verderop. „Want ik wil dat gedoe niet voor mijn café”, zei Westerbeek. Hij benadrukte dat hij niets met de hele zaak te maken heeft. „Ik ken die familie niet, ik heb gedaan wat van mij wordt verwacht, iemand hulp bieden die dat nodig heeft”.