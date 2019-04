Kassa: Dirk goedkoopste super, Aldi het duurst

Dirk is de goedkoopste supermarkt van Nederland, de discounters Aldi en Lidl zijn opvallend genoeg het duurst. Dat meldt consumentenprogramma Kassa op basis van een eigen jaarlijks terugkerend onderzoek.

Jumbo is volgens Kassa de op een na goedkoopste, gevolgd door Plus en Albert Heijn. Het programma doet elk jaar dezelfde boodschappen bij zes grote landelijke supermarktketens. Bij elk filiaal werden 27 dezelfde, gangbare budgetproducten gekocht.

Volgens supermarktdeskundige Paul Moers kunnen Albert Heijn, Jumbo en Plus de prijzen voor deze goedkopere budgetproducten laag houden omdat dit voor hen bijproducten zijn. „Stijgende loon- en vestigingskosten en de verhoogde btw rekenen Albert Heijn, Jumbo en Plus door in de rest van hun assortiment. Maar Aldi en Lidl kunnen dat niet omdat ze een beperkter assortiment hebben”, aldus Moers. Volgens hem zijn Aldi en Lidl wel „de kampioen” in het leveren van kwaliteit voor een lage prijs.