Kaspersky hoopt dat Nederland zich bedenkt

Kaspersky Lab is „ontstemd en teleurgesteld” over het besluit van het Nederlandse kabinet om te stoppen met het gebruik van antivirussoftware van het Russische bedrijf. „Het lijkt erop dat ons bedrijf slachtoffer is van geopolitieke ontwikkelingen”. Tegelijkertijd zegt Kaspersky ervan overtuigd te zijn dat het de Nederlandse regering zal kunnen overtuigen het besluit te herzien.

Met een verhuizing van de „kernactiviteiten” naar Zwiterland hoopt Kaspersky het vertrouwen te herwinnen. De onderneming bouwt een datacentrum in Zürich en verhuist ook de „software assemblage en dreigingsdetectie” daarnaartoe. Geluiden over de verhuizing zingen al langer rond. „Dit stond al gepland, toevallig genoeg”, zegt een woordvoerster van het bedrijf.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus maakte maandag bekend dat de Rijksoverheid het gebruik van Kaspersky-software ‘uitfaseert’. Dat gebeurt uit voorzorg, omdat het risico zou bestaan dat de software wordt gebruikt voor spionage door de Russische autoriteiten. Concrete gevallen van misbruik zijn niet bekend, maar het „kan niet worden uitgesloten”, aldus de minister. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waarschuwden eerder voor de risico’s. Als Russisch bedrijf zou Kaspersky Russische inlichtingendiensten moeten helpen als zij daar om vragen.

Het bedrijf wijst die redenering van de hand en stelt dat er „geen enkel aantoonbaar bewijs” is voor het wantrouwen. Het bedrijf noemt het „verontrustend dat een privé-onderneming als schuldig kan worden behandeld vanwege geopolitieke problemen”.

In Zwitserland zegt het bedrijf een zogeheten Transparency Center te willen openen. Daar kunnen organisaties de broncode inzien van antivirussoftware, waaronder updates. Kaspersky wil het centrum nog dit jaar openen en stelt dat een „externe onafhankelijke partij” processen gaat monitoren. Welke partij is nog onbekend.

Verder pleiten de virusbestrijders voor oprichting van een non-profitorganisatie die zich gaat bezighouden met transparantie en vertrouwen in de cybersecurity.