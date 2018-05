Kaspersky beschermt 400 miljoen pc-gebruikers

Kaspersky Lab is een Russisch bedrijf dat gespecialiseerd is in antivirussoftware en andere computerbeveiligingen. Het telt zo’n 3300 werknemers, vooral IT-beveiligingsspecialisten. Het hoofdkantoor staat in Moskou. Het niet-beursgenoteerde bedrijf dankt zijn naam aan twee van de vier oprichters: Eugene en zijn (ex-)vrouw Natalya Kaspersky.

Kaspersky geldt internationaal als toonaangevend securitybedrijf. Dochterondernemingen van Kaspersky Lab zijn gevestigd in onder meer Groot-Brittannië en Duitsland. Het concern is naar eigen zeggen actief in ongeveer 200 landen. „Onze cyberbeveiligingstechnologieën beschermen ruim 400 miljoen gebruikers over de hele wereld”, zo staat te lezen op de website.

Op die site omschrijft het bedrijf zijn antivirussoftware als „het meest getest en het meest bekroond.” En over de oprichter: „Eugene Kaspersky belandde in 1989 in de cyberbeveiliging toen zijn pc geïnfecteerd raakte met het Cascade-virus. Door zijn opleiding cryptografie kon hij het gecodeerde virus analyseren, achterhalen hoe het zich gedroeg en een programma ontwikkelen om het te verwijderen. Daarna ging hij uit nieuwsgierigheid schadelijke programma’s in computertechnologie analyseren en ontwikkelde hij desinfectiemodules.”

Voor bedrijven en particulieren zijn verscheidene beveiligingspakketten in omloop met namen als ‘Kaspersky Total Security’ en ‘Kaspersky Internet Security’. Ook levert het bedrijf kosteloos beveiliging, het zogenoemde ‘Kaspersky Free’ dat computers helpt beschermen tegen phishing (internetfraude via nagemaakte websites van bijvoorbeeld banken) en computervirussen.