Karpers ook weg uit Oostvaardersplassen

Na edelherten en konikpaarden zijn nu ook karpers weggehaald uit de Oostvaardersplassen. Deze week is in totaal 700 kilo aan karpers overgeplaatst naar het Markermeer. De karpers moesten weg uit sloten in de Oostvaardersplassen, omdat het natuurgebied opnieuw wordt ingericht, aldus Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland.

De Oostvaardersplassen zijn in de vorige eeuw ingericht als Europees vogelreservaat met een nat en een droog gedeelte. Nadat er veel onrust was ontstaan over de leefomstandigheden van herten, paarden en koeien op het droge deel, is in 2018 een nieuw plan voor het hele natuurgebied gemaakt. Herstellen van het moerasgedeelte is daar onderdeel van om de vogelstand te verbeteren.

De nu verhuisde karpers zwommen in sloten tussen het moeras en het land. De sloten worden uitgebaggerd. Later worden nog meer karpers weggevangen uit een plas die weer een rietmoeras moet worden. Ook die karpers gaan naar het Markermeer. De vissen doen het daar goed, zo is gebleken uit een eerdere proef met zeventig karpers met een zendertje.