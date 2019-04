Karin Swerink hoofredacteur van LINDA.

Karin Swerink gaat aan de slag als algemeen hoofdredacteur van het tijdschrift LINDA. Ze begint in mei en is verantwoordelijk voor alle printtitels van LINDA.. Swerink volgt Jildou van der Bijl op, die de afgelopen elf jaar deze functie had.

Van der Bijl is nu samen met Linda de Mol creatief directeur van LINDA. en Net5. Swerink vertrekt bij VOGUE, waar ze eveneens hoofdredacteur was. Eerder werkte ze als adjunct-hoofdredacteur bij Libelle en hoofdredacteur bij Glamour. Ze zegt na zeven jaar „met pijn in het hart” afscheid te nemen van VOGUE.

„Met haar ervaring heeft Karin bewezen voor alle vrouwen van Nederland mooie bladen te kunnen maken”, zegt Linda de Mol. „Zij brengt daarnaast een berg aan kennis mee op het gebied van fotografie. En haar gevoel voor tijdgeest en smaak en haar prettige, nuchtere persoonlijkheid passen perfect bij het merk LINDA.”