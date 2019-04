„Karbaat verwekte nog meer donorkinderen”

Waarschijnlijk heeft de omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat nog meer donorkinderen dan de 49 die vrijdag bekend zijn geworden. De voorraad sperma van de twee jaar geleden overleden arts is namelijk verspreid over meerdere klinieken. Dat gebeurde tot een aantal jaar geleden, toen zijn eigen kliniek Medisch Centrum Bijdorp in Barendrecht sloot. Ook hebben niet alle kinderen zich gemeld die zijn verwekt bij Karbaats kliniek of twijfelen zij over hun afkomst. Ze kunnen dat alsnog doen en hoeven geen nieuwe rechtszaak hierover te beginnen.

Dat zeggen Defence for Children en de Stichting Donorkind, die zich sterk maken voor de zogenoemde ‘Karbaatkinderen’ en andere donorkinderen die willen weten van wie ze afstammen. Als donorkinderen twijfelen over Karbaat of überhaupt willen weten wie hun donorvader is, dan kunnen ze zich bij de stichting Fiom of de Stichting Donorkind aanmelden, zegt voorzitter Ties van der Meer van de laatstgenoemde organisatie. Via DNA-materiaal kan naar een match worden gezocht. Karbaat was sinds de jaren zeventig actief, dus zijn nazaten kunnen variëren van kleine kinderen tot veertigers.

Probleem is dat veel kinderen, vooral die van voor 2004, niet eens wéten dat ze een kind van een donor zijn. „Vroeger adviseerden artsen aan ouders om dat geheim te houden”, zegt Van der Meer. Daarbij is de administratie van de meeste klinieken niet op orde, zodat volgens hem alleen DNA uitkomst kan bieden om achter de identiteit van een donorvader te komen. „Van donaties vóór de jaren negentig is niks betrouwbaars bewaard gebleven. Zelfs archieven bij notarissen raakten zoek.”