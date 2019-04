Karbaat verwekte heimelijk 49 donorkinderen

De inmiddels overleden Jan Karbaat heeft als vruchtbaarheidsarts 49 kinderen heimelijk met zijn eigen sperma verwekt. De donorkinderen hebben dat te horen gekregen na afronding van het DNA-onderzoek, zo maakte Defence for Children vrijdag bekend. De vermoedelijke donorkinderen hadden onlangs via de rechtbank in Rotterdam voor elkaar gekregen dat ze een vergelijking met het DNA van Karbaat mochten maken om zekerheid te krijgen over hun afstamming.

Deze ‘Karbaatkinderen’ hadden al een overeenkomst gevonden via het DNA van een wettige zoon van de arts. Ze wilden echter definitieve zekerheid van het lichaamsmateriaal van Karbaat zelf, dat na zijn overlijden was veiliggesteld. Zijn weduwe wilde daar geen toestemming voor geven. Jan Karbaat had ook nog 22 eigen wel erkende kinderen.

Karbaat insemineerde vrouwen onder meer in zijn eigen kliniek, Medisch Centrum Bijdorp in Barendrecht.