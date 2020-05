Kappers ‘ongelooflijk blij’ dat ze weer open mogen

Kappers zijn „ongelooflijk blij” dat ze met ingang van volgende week hun deuren weer mogen openen. „Dit is eigenlijk het protocol dat we een tijd geleden al hebben voorgelegd om op een veilige manier weer open te kunnen gaan”, zegt marketing manager Gonny Eussen van brancheorganisatie Anko over de aankondigingen van premier Mark Rutte.

De openstelling van de kappers betekent niet dat alles straks weer helemaal normaal is voor ze. Eussen benadrukt dat de omzet nog steeds lager zal liggen dan voorheen. Dat komt onder meer omdat er op basis van de nieuwe coronaregels nog altijd minder klanten in de zaken toegelaten kunnen worden.

Ook zullen knipbeurten waarschijnlijk wat langer duren. „En omzet die de kappers al zijn misgelopen, kunnen ze niet zomaar inhalen”, aldus Eussen die benadrukt dat de branche nog steeds overheidssteun nodig heeft. „Maar op dit moment overheerst de blijdschap”, voegt ze daaraan toe.

Onder schoonheidsspecialisten heerst ook opluchting over de aanstaande heropening, nu contactberoepen vanaf volgende week weer kunnen worden uitgevoerd. „Wij hebben er hard aan gewerkt en zijn er klaar voor”, meldt brancheorganisatie ANBOS. „De branche heeft het heel erg zwaar gehad, met het wegvallen van omzet. Dat is gewoon dramatisch, maar veiligheid staat voorop.”

ANBOS wil vooral benadrukken dat een bezoek aan schoonheidsspecialisten veilig is. Het is een beroepsgroep waar hygiëne altijd belangrijk was, en daar komt een nieuw protocol bovenop. Volgens die nieuwe werkwijze kunnen klanten alleen op afspraak een behandeling krijgen, en wordt vooraf gevraagd of er geen coronaklachten zijn.