Kappers in de stress: salon sluiten of openhouden

Kappersorganisatie ANKO wordt overspoeld met telefoontjes van kappers die niet weten of ze hun zaak moeten sluiten of openhouden. Volgens het RIVM kunnen ze gewoon openblijven, ondanks een dringend advies om 1,5 meter afstand te houden tot de medemens. Als ze toch dichtgaan, kunnen ze mogelijk geen gebruik maken van de regeling voor werktijdverkorting, die is ingesteld voor ondernemers om de coronacrisis uit te zitten. Veel kappers houden hun salon daarom open, al zijn er niet veel klanten meer en zouden ze liever dichtgaan om besmettingsrisico’s uit te sluiten.

„Van de overheid komen tegenstrijdige signalen. Wij kunnen dat niet meer uitleggen aan onze leden. We hebben duizenden kappers aan de lijn gehad, verward en huilend”, zegt een woordvoerster van ANKO. Gesprekken met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) hebben nog geen resultaat gehad, al heeft Keijzer wel beloofd achter dit probleem aan te gaan.

Volgens de woordvoerster moet er op korte termijn een knoop worden doorgehakt. „Als er een vangnet is, kan iedere kapper zelf beslissen”, zegt zij. Ze wijst erop dat andere beroepen als fysiotherapeuten en schoonheidsspecialisten in hetzelfde schuitje zitten.

De noodkreet van de kappers wordt gedeeld door vakbond CNV Vakmensen. Die roept het kabinet op snel een „helder kappersbesluit” te nemen. „Kabinet, verklaar de kappers per omgaand voor gesloten, net als horeca en andere samenkomstsituaties. Maak het saloneigenaren gemakkelijk en tevens glashelder voor alle betrokkenen”, zegt bondsbestuurder Willem Kruithof.