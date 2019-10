Kapmes tevoorschijn na opmerking over blikje

In Rotterdam heeft een opmerking over het gooien van een blikje op straat vrijdagavond geleid tot een conflict, waarbij een kapmes werd getrokken. Een 47-jarige man raakte gewond.

Aan de Oldenoord in Rotterdam-Zuid had de man twee jonge vrouwen en een jonge man aangesproken op het gooien van afval op straat. De jongen was niet gediend van commentaar en trok het kapmes. Hij haalde uit waarbij de man geraakt werd met de punt van het grote mes. Hij raakte lichtgewond aan zijn buik.

Het drietal ging er vandoor, maar op de plek van het incident bleef hun scooter liggen. Na onderzoek van de politie bleek het voertuig gestolen. De politie denkt wel dat de gestolen scooter „extra aanknopingspunten” oplevert in de zoektocht naar de drie.