Kapitein hoort boete eisen na botsing tanker

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag een geldboete en een voorwaardelijk beroepsverbod geëist tegen een kapitein en een eerste stuurman van een tankschip dat eind december tegen het boorplatform Halfweg was gevaren. Het platform werd zwaar beschadigd: de kosten waren 20 miljoen euro. Ook was er een flink risico op het lekken van de chemische stoffen die het schip aan boord had.

Het OM verwijt de stuurman en de kapitein overtreding van de veiligheidszone rond het boorplatform op de Noordzee: dat wordt gezien als een misdrijf als dat opzettelijk gebeurt. Het is verboden om binnen 500 meter rond een platform te komen.

Die avond, 31 december, stond de stuurman aan het roer. Die had een matroos weggestuurd. Geluidssignalen van diverse alarmen waren uitgezet. De stuurman week af van de geplande route. De kapitein werd verweten dat hij niet genoeg gecontroleerd had of alle nodige bemanningsleden ook daadwerkelijk op de brug stonden, of de alarmen het deden en of er voldoende uitkijk was.

De bemanning van het schip had de bewuste oudejaarsdag vooral ontzettend veel geluk, betoogde de officier. „Want dit had op zoveel punten heel erg verkeerd af kunnen lopen.” Hij eiste tegen de beide mannen een geldboete van 4100 euro en een voorwaardelijk beroepsverbod van zes maanden.