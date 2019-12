De politie is dinsdag een kantoorpand aan de Coolsingel in Rotterdam binnengevallen in verband met de diefstal van goud. Over de hoeveelheid goud die zou zijn gestolen, kon de politie niets zeggen.

Een van de huurders van het gebouw aan de Coolsingel meldde aan RTV Rijnmond dat het onderzoek zich richt op Safe Deposit, een bedrijf dat kluizen verhuurt en gespecialiseerd is in in waardeopslag.

De politie bevestigde dat niet en liet zich ook niet uit over mogelijke aanhoudingen.