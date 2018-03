Kantine marine dicht om hygiëneproblemen

De kantine en eetzaal van de marine in Den Helder is met onmiddellijke ingang gesloten vanwege hygiënische problemen. Bij een controle van het gebouw, waar doordeweeks honderden medewerkers eten, bleek dat de voedselveiligheid niet kan worden gegarandeerd.

Volgens een woordvoerder van Defensie, die een bericht hierover van De Telegraaf bevestigt, zijn er al langer problemen met het oude gebouw, dat de naam Meeuwennest heeft. Het gaat om meldingen over ongedierte, de luchtbehandeling en roestvorming in het drinkwater. Personeel heeft daar meermalen zorgen over geuit. Dat leidde tot controles en tussentijdse maatregelen. Maar na een controle eind deze week is besloten het gebouw dicht te houden tot de problemen zijn opgelost.

Vrijdag trok de defensiebond ODB aan de bel over de situatie in het Meeuwennest. Onder de kop ‘De meeuwen lusten er geen brood van’ kaartte de vakorganisatie de problemen aan.