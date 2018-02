„Kans op schaatsen op natuurijs klein”

De kans om deze week op natuurijs te kunnen schaatsen is klein. Volgens Weerplaza gaat het later deze week weliswaar een aantal nachten matig vriezen, maar de meteorologen verwachten overdag ook steeds lichte dooi.

Het water is daarbij nu nog 3 tot 5 graden boven 0 en de vorst stelt de komende nacht met 0 tot -2 graden weinig voor, aldus Weerplaza. „Het dichtvriezen van de sloten en ondergelopen weilanden gaat daardoor langzaam, evenals de ijsaangroei later in de week.”

Meteoroloog Michel Severin geeft aan dat het ijsmodel van Weerplaza voor donderdag een dikte van 2 tot vier centimeter berekent. „Dat is veel te weinig om dan al veel geopende ijsbanen te verwachten.”

Mocht de vorst aanhouden, dan verwacht Weerplaza volgend weekend een ijsdikte van 4 tot 6 centimeter. Maar vanaf vrijdag of zaterdag probeert zachtere lucht Nederland te bereiken. „Als dat lukt zijn de kansen direct verkeken, maar mocht het hogedrukgebied nog even standhouden dan gaan er zaterdag denk ik wel ijsbanen open”, aldus Severin.

Zondagochtend meldde Weeronline nog dat de winterse week is begonnen. In de nacht van zaterdag op zondag was het in Deelen, bij Arnhem, en in Maastricht met -1,1 graden het koudst. Deze eerste nachtvorst van deze koude week ziet Weeronline als startpunt van de winterweek. „Op verschillende plaatsen valt een klein beetje sneeuw, wat ook aangeeft dat we in koudere lucht zijn beland”, aldus een woordvoerder van de weerdienst.

De nachten worden vanaf nu volgens Weeronline voorlopig steeds kouder. Deze weerdienst voorspelt voor de nacht van zondag op maandag op veel plaatsen tot een graadje vorst. Dinsdag tot en met donderdag vriest het in de nacht 3 tot 8 graden en aan de grond kan de temperatuur lokaal zelfs onder de -10 graden duiken. Regionaal kunnen ook wolkenvelden voorkomen die overdag oplossen. Onder de bewolking kan het blijven vriezen, waardoor er kans is op een regionale ijsdag, aldus Weeronline.