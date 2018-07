Op een dag van extreme hitte waarschuwt het KNMI voor onweer in Limburg en Noord-Brabant. In die provincies is donderdagmiddag kans op windstoten van 60 kilometer per uur en 2 centimeter grote hagelstenen.

Met uitzondering van het Waddengebied geldt donderdag en vrijdag voor heel Nederland code oranje wegens de extreme hitte. Het KNMI verwacht landinwaarts en in stedelijke gebieden temperaturen tot 35 graden.