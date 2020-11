Grieta Spannenburg

We hadden deze herfst zeer lokaal al eens lichte vorst, maar in de nacht van woensdag op donderdag vroor het op grotere schaal. Het Limburgse Ell haalde daarbij het scherpst uit, met een minimumtemperatuur van min 1,7 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag is er plaatselijk ook lichte vorst mogelijk, daarna stroomt er mildere lucht binnen en lopen zowel ’s nachts als overdag de temperaturen op. Het blijft daarbij rustig novemberweer. In de kalme condities kan er wel gemakkelijk mist ontstaan. In de avond en nacht naar vrijdag vormt zich vooral boven het midden en zuiden van het land (dichte) mist. Over het noorden trekken enkele wolkenvelden die mistvorming grotendeels voorkomen. Bovendien wordt het daar minder koud dan elders.

Vrijdag beginnen we op veel plekken grijs, met mist. Die mist lost op, waarbij er enige tijd laaghangende bewolking gevormd kan worden die vervolgens optrekt. Tegen het einde van de ochtend is het in een groot deel van het land zonnig. De noordelijke provincies zien dan nog wat wolkenvelden overschuiven, maar die trekken geleidelijk weg. Op de meeste plekken wordt het een graad of 11 en er staat nauwelijks wind.

In de nacht van vrijdag op zaterdag steekt een zuidoostelijk briesje op die de kans op mist doet afnemen. Ook wordt het iets minder koud dan voorgaande nachten. Zaterdag overdag lijkt zonovergoten te worden. In de middag wordt het met veel zonneschijn een graad of 13, in het zuiden zijn temperaturen tot 16 graden mogelijk.

Zondag schuift er een zwakke storing over waardoor er bewolking is en lokaal zou er een buitje kunnen vallen. Toch laat ook de zon zich af en toe zien en zorgt de matige zuidelijke wind voor aanvoer van milde lucht. De maxima variëren van 12 graden in Groningen tot 17 graden in Zuid-Limburg.