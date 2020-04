‘Kans op hartritmestoornissen door malariamedicijnen bij corona’

De malariamedicijnen chloroquine en hydroxychloroquine kunnen ernstige hartritmestoornissen veroorzaken bij coronapatiënten, in sommige gevallen zelfs met dodelijke afloop. Dit blijkt uit recente onderzoeken uitgevoerd bij coronapatiënten.

Het Europees medicijnagentschap EMA en medicijnautoriteit CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) adviseren artsen om coronapatiënten goed te monitoren die deze medicijnen krijgen, zeker patiënten met bestaande hartproblemen die gevoelig zijn voor hartritmestoornissen. Het geneesmiddel werd en wordt gezien als mogelijk effectief tegen Covid-19, maar het CBG benadrukt dat de werkzaamheid bij Covid-19 nog niet is aangetoond en dat er nog verschillende onderzoeken lopen.

In maart al adviseerde de Inspectie Gezondheidszorg om chloroquine (en variant hydrochloroquine) in elk geval niet als preventief middel voor te schrijven tegen een coronabesmetting, wat mogelijk toen wel hier en daar gebeurde. De inspectie noemde het toen al zeer toxisch bij overdosering. Ook veel artsen hielden hun twijfels, omdat het effect niet duidelijk zou zijn, maar de bijwerkingen behoorlijk ernstig.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bleek eind maart uit voorzorg chloroquine te hebben ingekocht. Mochten onderzoeken uitwijzen dat het inderdaad effectief is tegen Covid-19, dan is er in elk geval voorraad om aan ziekenhuizen te leveren, zei toen een RIVM-woordvoerster.

Chloroquine en hydrochloroquine zijn goedgekeurde medicijnen voor de behandeling van malaria en van enkele auto-immuunziektes. Dat ze hartritmestoornissen kunnen veroorzaken was al bekend. Ook kunnen er lever- en nierproblemen ontstaan.

De Amerikaanse president Donald Trump liet zich al meermaals positief uit over het middel, waardoor apothekers in de Verenigde Staten de vraag naar chloroquine fors zagen toenemen. Sommige van zijn medisch adviseurs probeerden die verwachtingen te temperen.