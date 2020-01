Kans op gladheid en dichte mist in avond, nacht en ochtend

Weggebruikers moeten rekening houden met gladde wegen en dichte mist. Volgens Weeronline kan het komende nacht en maandagochtend in het hele land lokaal glad zijn. In het oostelijk deel van het land is dit mogelijk zondagavond al het geval door bevriezing van natte weggedeelten.

Pas in de loop van maandagochtend verdwijnt de gladheid. Ook kan het flink mistig worden. Het weerbureau verwacht dat het verkeer hier tot het middaguur maandag last van kan hebben, vooral in het oosten van het land.

De komende week kan het ’s nachts en in de ochtend vaker glad en mistig worden, waarschuwt Weeronline.