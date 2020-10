Kans op flinke mist en nachtvorst in november

Het lijkt erop dat het in november flink mistig kan worden. De komende maand brengt naar verwachting rustig weer met zich mee met weinig wind en dat vergroot de kans op mist en ook nachtvorst, voorspelt Weeronline.

Omdat de dagen korter worden en de zon steeds lager aan de hemel staat, lost mist moeizamer op. Toch zullen er ook geregeld mooie herfstdagen zijn met een najaarszonnetje. Vanwege het rustige weer kan het tijdens heldere nachten flink afkoelen en regionaal vriezen. Ook overdag kan het koud zijn als het lange tijd mistig blijft. Breekt de zon door, dan kan het met weinig wind snel aangenaam worden.

In november valt er naar verwachting ook minder regen dan gebruikelijk, een verschil met oktober. De gemiddelde temperatuur is waarschijnlijk normaal of iets lager dan normaal.