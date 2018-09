In een berg afval naast een bedrijfspand in Oude Pekela woedt zaterdagmiddag een flinke brand. Er is een risico op een stofexplosie, meldt de brandweer Groningen. Daarom kan de brandweer het pand aan de Hendrik Westerstraat niet in om te blussen.

Er is een schuimblusvoertuig opgeroepen. Daarmee kan van grote afstand geblust worden.

Bij de brand komt veel rook vrij, daarom adviseert de brandweer omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.