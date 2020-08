Kans op een zomerstorm op woensdag

Komende woensdag bestaat de kans dat een zomerstorm over Nederland trekt, aldus Weeronline. De kans is vrij groot dat ergens langs de kust tijdelijk windkracht 9 komt te staan. Gebeurt dat langer dan een uur achtereen, dan is volgens het weerbureau sprake van een officiële zomerstorm.

De kans dat dit gebeurt en de zomerstorm officieel de boeken in gaat, wordt door Weeronline op 60 procent ingeschat. De laatste officiële zomerstorm vond plaats op 10 augustus 2019. Op die dag bereikte de wind in IJmuiden een uur lang gemiddeld windkracht 9. Dit was ook de dag waarop het dak van het stadion van AZ in Alkmaar instortte.

Aan de kust kan de wind woensdag stormkracht bereiken met zware windstoten van 75 tot 100 km/uur. Ook de rest van de week is het onstuimig weer, verwacht het weerbureau. Een stormdepressie trekt op dit moment in sneltreinvaart vanaf het midden van de Atlantische Oceaan richting Nederland.

Dinsdag zwelt de wind al aan, woensdagochtend wordt waarschijnlijk het hoogtepunt van de zomerstorm bereikt. De windstoten kunnen hinder opleveren voor het verkeer, omdat bomen vol in het blad zijn en dus makkelijker kunnen omwaaien. Ook zijn de bomen verzwakt door de droogte. Automobilisten moeten daarnaast rekening houden met windvlagen, aldus Weeronline. „Op dijken, bruggen en wegen in open gebied is het sterk af te raden om met een caravan of lege aanhanger de weg op te gaan.”