Kans op drukke avondspits door protesten

In de avondspits moeten automobilisten woensdag ook rekening houden met files door de protesten van boeren en bouwers. Daar waarschuwen de ANWB en Rijkswaterstaat voor. In het noorden, zuiden en oosten van het land zijn nog acties aan de gang. Rijkswaterstaat meldt dat heel de woensdag nog niet filevrij is geweest.

Woensdagmorgen stonden al vroeg files richting de Eemshaven (N46) en bij Hilversum. Veel bouwers en boeren trokken naar het Mediapark om daar te protesteren. Ook op de A2 richting Utrecht langs de weg bij Beesd was het druk, net als op de A1, A15 en A12.

Bouwers en boeren protesteren op tientallen plekken tegen het huidige stikstofbeleid van de regering.

Liveblog: rd.nl/boerenprotest