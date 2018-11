Kans op doorstart Slotervaart besproken

De curatoren die zich bezighouden met het bankroete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam praten momenteel verder met één belangstellende voor overname. Na het weekeinde moet duidelijk worden of dit overleg, waarbij voortzetting van een deel van de zorg inzet is, iets heeft opgeleverd.

Er hebben meerdere partijen interesse voor (onderdelen van) het ziekenhuis(gebouw). De curatoren geven echter de voorkeur aan een bod van een partij die „een substantieel deel” van de zorg wil voortzetten op de huidige plek.

Slechts een beperkt aantal van de ontvangen biedingen voldoet aan die wens, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis. De curatoren hebben alle mogelijkheden en voorwaarden nader bekeken. „Als gevolg van deze analyse en gelet op de uitgebrachte indicatieve biedingen, hebben de curatoren besloten om op dit moment met één partij verder in overleg te treden.”

De partij in kwestie mag de komende dagen de eigen mogelijkheden voor een doorstart nog eens goed nagaan.