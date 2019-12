„Kankerpatiënt kiest ziekenhuis in de buurt”

De helft van de kankerpatiënten in Nederland heeft niet nagedacht over de vraag welk ziekenhuis het geschiktst is voor de behandeling van hun vorm van kanker. De meeste mensen gaan naar een ziekenhuis dat dichtbij is of dat ze al goed kennen.

Dat bleek dinsdag uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder ruim 7300 (ex-)kankerpatiënten. Een op de vijf zou achteraf anders hebben besloten als het gaat om de keuze voor een ziekenhuis. Achteraf zou 35 procent voor een gespecialiseerd ziekenhuis hebben gekozen en drie op de tien patiënten zouden daar een second opinion hebben laten uitvoeren.

Mensen kiezen vaak voor een ziekenhuis in de buurt: zes op de tien ondervraagden zijn binnen een halfuur in het ziekenhuis waar ze behandeld worden. Hoogopgeleiden staan vaker stil bij een ziekenhuiskeuze dan laag- en middelbaar opgeleiden.

De NFK wil patiënten ervan bewust maken dat ze een keuze hebben en dat er verschil is tussen ziekenhuizen. Vier op de tien mensen kregen geen advies van hun medisch specialist naar welk ziekenhuis te gaan voor een second opinion. De federatie pleit daarom voor openbaar toegankelijke informatie.

Ingewikkelder

Kanker wordt steeds complexer en de oncologische zorg steeds gespecialiseerder, stelt NFK- directeur Arja Broenland. „Voor vrijwel alle vormen van kanker geldt dat de mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling steeds ingewikkelder worden. Niet elk ziekenhuis biedt voor elke kankersoort het juiste specialisme. Het is daarom belangrijk dat patiënten bewust kiezen voor een ziekenhuis”, vindt Broenland.

„We willen dat voor elke vorm van kanker duidelijk wordt waar welke expertise beschikbaar is. Dat kan alleen met medewerking van ziekenhuizen en medisch specialisten.”