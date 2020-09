Kanker- en hartpatiëntenorganisaties: zorg moet doorgaan

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Harteraad roepen ziekenhuizen op hun uiterste best te doen om de zorg voor mensen met levensbedreigende aandoeningen door te laten gaan. Afgelopen dagen maakten meerdere ziekenhuizen bekend reguliere zorg af te moeten schalen vanwege het oplopende aantal coronapatiënten.

„Het afschalen van deze zorg is een ongewenste stap waarvan de mogelijk ernstige gevolgen voor patiënten niet te overzien zijn”, schrijven de patiëntenorganisaties in een open brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn volgens de NFK en de Harteraad op dit moment zo’n 350.000 mensen met kanker en ongeveer een miljoen mensen met hart- en vaatziekten afhankelijk van ziekenhuiszorg in Nederland. Er moet „direct actie” worden ondernomen om deze mensen de juiste zorg te kunnen blijven bieden, aldus de organisaties.

Tijdens de eerste coronagolf werd een groot deel van de niet-acute oncologische zorg uitgesteld. Op dit moment is die achterstand zo goed als ingehaald, laat een woordvoerder van de NFK weten. „Wel zien we nog steeds dat het aantal diagnoses achterloopt. We roepen mensen op om, ook nu het aantal coronapatiënten weer toeneemt, toch echt met klachten naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan.”