Kandinsky’s trap brengt 2,5 miljoen op

Een schilderij van een trap naar een kasteel van de hand van Wassily Kandinsky heeft bij het Münchener veilinghuis Ketterer 2,5 miljoen euro opgebracht. Het schilderij van olieverf op karton is gemaakt in 1909 en was eerder in Nederlandse handen. Zo was de bekende kunstenaar Paul Citroen eigenaar en later de journalist en musicus Paul Sanders. Het was tot nu in bezit van diens Amerikaans-Nederlandse familie.

De openbare verkoping vrijdag in Duitsland was volgens het veilinghuis niet alleen bijzonder omdat het werk "een bijzonder mooie getuigenis van het expressieve vroege werk" van de beroemde kunstenaar is, maar ook omdat het eigenlijk vorig jaar pas weer in het openbaarheid kwam, sinds het in 1916 in de Berlijnse galerie Der Sturm werd geëxposeerd.

Sanders, die ook publiceerde over muziek, kocht het in 1930 op een veiling in Amsterdam. Tijdens de nazi-dictatuur hielp Sanders aanvankelijk kunstenaars in ballingschap, maar als Jood moest hij uiteindelijk zelf onderduiken. De latere legendarische Amsterdamse ‘kunstpaus’ Willem Sandberg hielp zijn kunst te verbergen. Na de oorlog verhuisde Sanders naar de Verenigde Staten en nam hij de Kandinsky mee.