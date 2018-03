Kandidaat-raadslid Jansen stopt na ophef

Rob Jansen van de PVV heeft na alle ophef besloten zich terug te trekken als kandidaat-raadslid in de gemeente Utrecht. De nummer vier van de lokale PVV liet donderdag weten dat, mocht hij worden verkozen tot raadslid, hij zich direct van de partij zou afsplitsen. Hij vond dat de PVV Utrecht zich te gematigd opstelde.

„Na overleg en er een nachtje over geslapen te hebben, stop ik met mijn activiteiten,ik stap op. Ik wens de PVV een goede vaart”, aldus Jansen vrijdag op Twitter. „Mijn woord keuze gematigdheid, is niet over moslims, maar het continu alleen maar hebben over ouderenzorg, zelfs de nieuwe de flyer gaat er over. Maar waar zijn Henk en Ingrid gebleven?”