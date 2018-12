„Kan deze Mars voor het leven ook een Mars van genade zijn?”

Met duizenden vóór het leven, zaterdag in het centrum van Den Haag. „Niet de duisternis heeft toekomst, maar het licht.”

„Breek door de duisternis heen met Uw licht, als een straal van de zon, dwars door de grijsheid van wolken.” Christian Verwoerd is zaterdag aan het begin van de middag nog niet uitgezongen of de zon breekt daadwerkelijk door het grijze wolkendek en zet het Malieveld is een gloed van warm licht. De duizenden mensen die bij de Mars voor het Leven zijn zien het, ervaren het, voelen het en verwonderen zich.

Ook SGP-voorman Kees van Staaij. „Een straal van licht, wat een bemoediging.” Volgens Van der Staaij moeten de schellen van de ogen vallen als het gaat om ongeboren leven. „Het is geen thema van het verleden zoals velen willen. Niet de duisternis heeft toekomst, maar het licht. Niet de dood heeft toekomst, maar het leven. Voorwaarts Mars!”

De Mars, zaterdag is de 26e editie, wordt kort na aanvang onderbroken door vijf vrouwen (Dolle Mina’s 2.0, typeert Van der Staaij) die met borden ”Baas in eigen buik” op het podium springen. Ze worden met zachte hand door de ordedienst verwijderd. Twee dames zijn door de politie aangehouden wegens ordeverstoring. Het laat volgens organisator Kees van Helden, directeur van Schreeuw om Leven, iets zien van de strijd die heerst. „Wij geven vandaag een krachtig signaal naar politiek en overheid: leven is beschermwaardig.”

Stille mars voor het leven wordt begeleidt door diverse eenheden op en rond het #Malieveld. Tot dusver zijn er 2 personen aangehouden wegens orde verstoring. Verder alles rustig. Er kan wat oponthoud zijn in het verkeer. ^JB pic.twitter.com/ZArhWN3iC4 — Politie Overbosch (@PolOverbosch) 8 december 2018

Centrum

Op het Malieveld staan mensen uit alle windstreken: van Aagtekerke in Zeeland tot Buitenpost in Friesland. Ze komen met bussen, trein en eigen vervoer. Af en toe blaast iemand op een ramshoorn. De mars gaat dit jaar dwars door het centrum van Den Haag, langs het Centraal Station, het gebouw van VNO-NCW, het Paleis van Justitie en de Christus Triomfatorkerk.

Op de witte kerktoren is met zwarte letters „Baas in eigen buik” geschreven. De aanvankelijk stille en later steeds luidruchtiger wordende stoet gaat soms dwars tegen het verkeer in. Voorop loopt Hanneke, een meisje met het Syndroom van Down. Ze houdt haar pop stevig vast.

Volgens Van Helden trok de mars net zoveel publiek als vorig jaar toen er 14.000 mensen op af kwamen. Een woordvoerder van de Haagse politie houdt het dit keer op 10.000 personen. Waaronder opvallend veel jongeren, constateert NPV-directeur Diederik van Dijk. „Dat geeft weer moed voor de toekomst. Vanuit de NPV willen wij hen graag betrekken bij de zorg voor het leven.”

Zoals een groep MBO-studenten van het Hoornbeeck College uit Gouda, allemaal getooid met gele sjaaltjes. De dames waren tijdens de Week van het Leven te gast in een bejaardenhuis en kregen de oproep om naar het Malieveld te komen. „Indrukwekkend om dit met zoveel mensen te doen.” Fokke Hoekstra uit Urk, werkzaam in het onderwijs, is ook van de partij.

„Mijn oude biologiemethode heette Leven en laten leven. Mooi om dat hier ook te belijden.” Verschillende predikanten die zich eerder publiekelijk uitspraken voor de Mars lopen mee zoals ds. C. Sonnevelt (gereformeerde gemeente Alblasserdam) en ds. M. Messemaker (hervormde gemeente Nijkerk).

Duisternis

Het getuigenis van Joanne maakt indruk. Ze onderging begin 2017 een abortus. „Ik voelde de druk van de duisternis. Met grof geweld werd het kind uit mij gesloopt.” De ingreep werd voor Joanne en haar vriend het middel tot bekering. „Bij God is troost en vergeving.” Het grote aantal abortussen in Nederland is „een groot verdriet in onze samenleving”, zegt Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. „Toch is er hoop. In 2016 werden er 30.144 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Dat zijn er 659 minder dan in het jaar daarvoor.”

De CU’er noemt het „ontzettend belangrijk” dat er organisaties zijn zoals Siriz „waar je terecht kunt als je onbedoeld zwanger bent.” De kerk moet volgens Dik-Faber een veilige plek zijn „waar meiden en jongens terecht kunnen. Wat mensen ook is overkomen en hoe zij ook zullen besluiten. Kan deze Mars voor het leven vandaag ook een Mars van barmhartigheid en genade zijn?”