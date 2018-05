Kampoverlevende en 4 mei-spreker overleden

Kampoverlevende Wim Alosery is in de nacht van woensdag op donderdag overleden. Alosery zou vrijdag spreken tijdens de Nationale Dodenherdenking. Hij stierf op 94-jarige leeftijd, bevestigt een woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei berichtgeving van de NOS.

Alosery werd in 1944 opgepakt wegens ‘werkweigering’. Via kamp Amersfoort belandt hij in het concentratiekamp Neuengamme in Noord-Duitsland.

Aan het eind van de oorlog overleefde hij de ramp met het Duitse cruiseschip Cap Arcona. Het schip met vluchtende SS’ers en gevangenen werd op 3 mei 1945 door de geallieerden gebombardeerd, waarna het zonk. Duizenden opvarenden kwamen daarbij om het leven.