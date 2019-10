Kampeerbeurs trekt recordaantal bezoekers

De Kampeer & Caravan Jaarbeurs in Utrecht heeft dit jaar 48.276 bezoekers getrokken. Daarmee is deze editie de meest succesvolle in tien jaar tijd. Het bezoekersaantal steeg met maar liefst ruim 33 procent ten opzichte van vorig jaar.

„Kamperen is populairder dan ooit en dat zien we ook terug in het aantal bezoekers”, zei Judith Röling, beursmanager van het evenement. Op het gebied van caravans, campers, vouwwagens, tenten en accessoires waren dit jaar meerdere primeurs te zien. Daarnaast waren er veel workshops en presentaties, die vooral gericht waren op de beginnende kampeerder.

Volgens de brancheorganisatie Kampeer en Caravan Industrie (KCI) kopen Nederlanders steeds vaker een kampeerauto. „In totaal rijden er in Nederland nu zo’n 130.000 campers rond, meer dan een verdubbeling in tien jaar”, aldus Leo Diepemaat, voorzitter van de KCI. Ook de verkoop van nieuwe caravans zit in de lift. In totaal zijn er 555.789 caravans en campers in Nederland.

Ruim 66 procent van de Nederlanders heeft wel eens gekampeerd. De ANWB becijferde dat ons land inmiddels 3,5 miljoen actieve kampeerders telt.