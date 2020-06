Kamp Westerbork verplaatst herdenking naar 2021

Herinneringscentrum Kamp Westerbork gaat dit jaar niet meer herdenken dat het doorgangskamp 75 jaar geleden werd bevrijd. Eerder was de herdenking van de bevrijding doorgeschoven naar 13 september, de dag waarop 75 jaar geleden het laatste transport vanuit Westerbork vertrok. Maar het is volgens directeur Gerdien Verschoor te onzeker of dat onder de coronaregels door kan gaan. De herdenking is nu voorzien op 11 april 2021.

„Het gaat ons enorm aan het hart dat we, in het jaar dat we stilstaan bij 75 jaar vrijheid, niet samen kunnen komen om waardig te herdenken. Maar het is te onzeker of er na 1 september weer grootschalige evenementen georganiseerd kunnen worden. Ook vallen veel van onze sprekers en gasten door hun leeftijd in de risicogroep. Daar moeten we ook rekening mee houden”, aldus Verschoor vrijdag.

Kamp Westerbork werd op 12 april 1945 bevrijd door de Canadezen. Vanuit het kamp werden ruim 100.000 Joden, Sinti en Roma op transport gesteld naar concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland en Oost-Europa. In het herinneringscentrum zijn dit jaar in januari nog wel alle namen van in de oorlog omgekomen Joden, Sinti en Roma uit Nederland voorgelezen. Voor Dodenherdenking op 4 mei werd een podcast gemaakt vanuit het toen gesloten kamp. Kamp Westerbork is sinds maandag weer open voor bezoekers die vooraf een kaartje hebben gereserveerd.