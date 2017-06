Kamp: wees open over kabels tegen graafschade

Beheerders van kabels en leidingen moeten voortaan duidelijk maken waar die zijn gelegd, vindt minister Henk Kamp van Economische Zaken. Dat moet voorkomen dat door graafwerk voorzieningen uitvallen.

Kamp wil de wet zo wijzigen dat beheerders van energie-, telecom-, data-, water- en rioolnetten in het vervolg verplicht zijn informatie over hun netwerken te delen. Die informatie kan worden verzameld door het Kadaster, zodat iemand die een schop in de grond of een bulldozer aan het werk wil zetten daar eerst kan kijken of hij geen leidingen beschadigt.

De minister wijst erop dat zogenoemde graafschade gevaarlijk kan zijn en geld kost. Van meer dan een kwart van alle stroomstoringen en uitval van andere openbare voorzieningen is graafschade de oorzaak.