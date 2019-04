Kamp Amersfoort zoekt foto’s gevangenen

Kamp Amersfoort zoekt foto’s van alle 35.000 Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp gevangen hebben gezeten. De afbeeldingen moeten samen een Fotomonument vormen op een wand in het nieuwe museum. Dat gaat in april 2020 open.

Kamp Amersfoort was zeer berucht. De Duitse SS sloot er Joden en zigeuners op, maar ook veel politieke gevangenen, verzetslieden en zogenaamde ‘asocialen’. De leefomstandigheden waren erbarmelijk. Amersfoort was een doorvoerkamp. Zo’n 20.000 mensen zijn vanuit Amersfoort naar Duitse concentratiekampen gestuurd.

In de jaren zestig van de vorige eeuw is het kamp grotendeels afgebroken, maar tegenwoordig is het een nationaal monument. Het kamp wordt nu zoveel mogelijk in de originele staat hersteld.

Kamp Amersfoort is dinsdag de campagne geefgevangeneneengezicht.nl gestart. Op de website zijn de gezichten te zien van 227 ‘bewoners’ die al bekend zijn. Een speciaal team controleert de echtheid van nieuwe foto’s en gegevens die worden aangeleverd.