Kamp Amersfoort onderzoekt eigen verleden

Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft een onderzoeksteam van veertien mensen aan het werk gezet om in de komende vijf jaar het eigen verleden te onderzoeken. Over Kamp Amersfoort, waar veel politieke gevangenen werden vastgehouden tijdens de Tweede Wereldoorlog, is veel niet met zekerheid bekend omdat de Duitse bezetters in 1945 de hele kampadministratie vernietigden toen de Canadese bevrijders naderden.

Volgens onderzoeksleider Floris van Dijk zijn veel gegevens over een van de bekendste kampen van Nederland tot nu toe gebaseerd op schattingen en naoorlogse verklaringen. „We hebben al ontdekt bijvoorbeeld dat er geen 35.000, maar ruim 47.000 mensen gevangen hebben gezeten in Amersfoort. Onder hen waren geen 900, maar 2500 joden. In het kamp zijn 383 mensen geëxecuteerd. We proberen de identiteit en het lot van zoveel mogelijk slachtoffers te achterhalen.”

Historicus Van Dijk heeft zelf onderzoek gedaan naar de eerste kampcommandant Walter Heinrich, van wie alleen de naam bekend was. Uit Duitse archieven is gebleken dat deze Pool bij de Gestapo werkte en in 1941 de leiding over Kamp Amersfoort kreeg. Hij was volgens Van Dijk verantwoordelijk voor „buitensporig geweld” tegen verzetsstrijders, communisten en joden in het kamp. Heinrich vertrok in 1943 uit Amersfoort en is na de Tweede Wereldoorlog ondanks opsporingsverzoeken spoorloos verdwenen. Mogelijk is hij uitgeweken naar Brazilië.

Kamp Amersfoort is nu vanwege de nieuwste coronamaatregelen gesloten. Begin volgend jaar gaat een nieuw, ondergronds museum open.