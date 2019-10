Kamp Amersfoort herdenkt grootste transport

Met een stille tocht herdenkt Nationaal Monument Kamp Amersfoort vrijdag de meer dan 20.000 gevangenen die in de Tweede Wereldoorlog vanuit dit kamp werden gedeporteerd naar Duitse concentratiekampen. Het is vrijdag precies 75 jaar geleden dat het grootste transport vanuit dit kamp plaatshad.

In Kamp Amersfoort hebben tijdens de oorlog meer dan 35.000 voornamelijk politieke gevangenen en verzetsmensen vastgezeten. De omstandigheden in het door de SS geleide kamp waren volgens het Rode Kruis erbarmelijk.

Op 11 oktober 1944 werden 1441 gevangenen afgevoerd naar het Noord-Duitse Neuengamme. Onder hen waren 106 politiemensen die niet voor de Duitse bezetters wilden werken en ook de ruim 600 Puttense mannen die tijdens de razzia op 2 oktober in hun dorp werden opgepakt. Het laatste transport vanuit Kamp Amersfoort was in maart 1945.

De stille tocht volgt vrijdag zoveel mogelijk de route van bijna 4 kilometer, die de gevangenen destijds moesten afleggen naar het station in Amersfoort. Bewoners langs de route zullen kaarsen en fakkels aansteken. Ook bij het station worden kaarsen aangestoken. Bussen brengen de deelnemers terug naar het startpunt.