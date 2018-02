Kamp Amersfoort heeft bureau commandant terug

Kamp Amersfoort heeft het bureau teruggeplaatst van de Duitse commandant Karl Peter Berg, die tijdens de Tweede Wereldoorlog het kamp leidde. Sinds dinsdag is het bureau voor bezoekers te bezichtigen in dezelfde ruimte waar het in de oorlog stond, wat toen het kantoor van de kampcommandant was.

Na de oorlog kwam het bureau in bezit van Defensie en ging het telkens met de eenheid mee, meldt het bezoekerscentrum, zelfs naar Duitsland. Vrijwilligers van Kamp Amersfoort kwamen het bureau op het spoor en wisten het veilig te stellen. Rond het bureau is een kleine expositie ingericht over Karl Peter Berg, die in 1943 de leiding kreeg over het kamp. Hij werd in 1949 in Nederland gefusilleerd.

Tijdens de oorlog werden in Kamp Amersfoort meer dan 35.000 Nederlanders vastgezet. Rond het kamp werden meer dan driehonderd gevangenen, veelal verzetsmensen, gefusilleerd en ruim tienduizend gevangenen zijn doorgestuurd naar Duitse kampen, waar velen zijn overleden.