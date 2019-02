Kamp Amersfoort breidt uit met ondergronds museum

Nationaal Monument Kamp Amersfoort breidt uit. Volgend voorjaar opent het herinneringscentrum een ondergronds museum, dat bezoekers met een educatief programma aan het denken zet over vooroordelen en morele keuzes.

Verwacht wordt dat de aanpassingen leiden tot een verdubbeling van het aantal bezoekers (nu ruim 30.000). De vernieuwing gaat bijna zes miljoen euro kosten. Daarvan ontbreekt nog een kleine acht ton. Er wordt naar gestreefd om dat bedrag het komende halfjaar met een fondswervingsactie bijeen te vergaren. Eind maart begint de aannemer met de bouw van het ondergrondse deel. Het herinneringscentrum blijft gedurende de werkzaamheden geopend.

In het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort zaten van 1941 tot 1945 circa 35.000 personen voor korte of langere tijd vast. Ruim 600 van hen kwamen door marteling en ontbering in het kamp om het leven. Ongeveer 19.000 gevangenen zijn doorgevoerd naar andere kampen, waar velen zijn overleden.

Vandaag in de papieren krant een interview met directeur Willemien Meershoek. “Wat op deze plek is gebeurd mag niet worden vergeten, maar we willen dat in breder perspectief plaatsen. Kamp Amersfoort gaat niet alleen over het verleden, het wil ook een spiegel voor het heden zijn.”