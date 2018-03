Kamerspringer betuigt spijt

De man die zich donderdag probeerde te verhangen in de vergaderzaal van de Tweede Kamer, zegt dat hij spijt van zijn actie heeft, vooral omdat diverse Kamerleden het hebben zien gebeuren. „Het is natuurlijk nogal wat, ik heb geprobeerd om ze wakker te schudden”, zegt hij in een gesprek met Omroep Gelderland.

De 65-jarige man uit Groenlo voert al een tijd actie voor legalisering van wietteelt. Hij bivakkeerde al geruime tijd voor het Kamergebouw om aandacht te vragen voor zijn zaak. Ook deze actie was bedoeld om aandacht te vragen voor wietteelt.

kamerspringervd

„Het kwam ineens in me op om dit te doen. In die twee maanden heb ik Kamerleden petities gestuurd en nooit wat gehoord, ze liepen allemaal om mij heen terwijl ik daar zat”, aldus de man tegen de Gelderse omroep. „Ik heb dit met mijn volle verstand gedaan, het was een daad van liefde voor de aarde en de mensen. Ik ben niet depressief.”

Hij werd na zijn mislukte zelfmoordpoging naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats tijdens een Kamerdebat over georganiseerde misdaad.