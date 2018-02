Kamerplant yucca steeds vaker in duingebieden

De yucca, in Nederland ooit een populaire kamerplant, lijkt zich steeds vaker te ontpoppen als een verwilderde ‘invasieve exoot’. Dat zijn planten die hier van nature niet thuishoren en zich snel verspreiden. Ze verdringen de inheemse plantensoorten.

Volgens natuurwebsite Nature Today troffen onderzoekers onlangs een populatie yucca’s aan in een duingebied bij Zandvoort. Omdat de planten een bedreiging vormden voor de duinflora en -fauna zijn ze verwijderd. Ook in andere duinen en natuurgebieden zijn de yucca’s ontdekt.

De planten hebben dikke, leerachtige bladen met een scherpe punt en kunnen forse struiken vormen. Oorspronkelijk komen ze uit Amerika, waar ze in gebieden met open zandgronden groeien. Hoe de yucca’s in de Nederlandse duinen zijn terechtgekomen is nog onbekend. In Amerika is de yuccamot, die andere planten bestuift, verantwoordelijk voor de voortplanting. Maar in Nederland komt dit insect niet voor.